Detuvo Célula BOI a dos hombres; aseguran aparente cristal y motocicleta con placas sobrepuestas

-_Durante acciones de blindaje recorrido en el Distrito Morelos._

Elementos de la Policía Municipal que integran la Célula de Bases de Operación Interinstitucional (BOI) detuvieron a dos hombres en la colonia División del Norte, uno por su probable participación en delitos contra la salud y otro por circular en una motocicleta con placas que presuntamente correspondían a otra unidad.

Los agentes detectaron una motocicleta en la que viajaban dos hombres, uno de ellos sin casco de seguridad, por lo que se les marcó el alto en el cruce de las calles Tercera y Lucio Cabañas.

Al realizar una inspección preventiva, los policías localizaron entre las pertenencias de Alberto Castañeda T., de 44 años, una porción de una sustancia blanca y granulosa con las características del cristal.

Asimismo, al verificar los datos de la motocicleta, se detectó que la matrícula colocada correspondía a una Italika 125 centímetros cúbicos, mientras que el número de serie arrojó los datos de una motocicleta Dinamo Super Sport 400.

Por este motivo también fue detenido Luis Fernando Reyna D., de 34 años, relacionado con placas sobrepuestas, mientras que la motocicleta fue asegurada.

Ambos detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.