Gobierno Municipal inaugura la exposición “Raíces que Habitan la Ciudad” con 15 murales inspirados en los pueblos originarios de Chihuahua

-Las obras fueron realizadas por las y los artistas seleccionados de la convocatoria y permanecerán durante seis meses en Distrito 1

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, inauguró “Raíces que Habitan la Ciudad”, una colección de 15 murales realizados por las y los artistas seleccionados de esta convocatoria, iniciativa que busca reconocer y visibilizar la riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte.

La exposición reúne las obras de artistas que fueron seleccionados de entre los 75 registros recibidos durante el periodo de convocatoria, que permaneció abierto del 13 de julio al 17 de agosto de 2026. Las propuestas fueron evaluadas con base en criterios como calidad artística, creatividad, originalidad, pertinencia cultural y apego a la temática.

Los 15 murales fueron realizados del 7 al 11 de septiembre en Distrito 1, espacio que se sumó a este proyecto para brindar las condiciones necesarias para la creación y exhibición de las obras.

Cada una de las piezas aborda, desde diferentes perspectivas y lenguajes artísticos, elementos relacionados con la historia, memoria, lenguas, cosmovisiones, saberes tradicionales e identidad de los pueblos Rarámuri, Ódami, Pima, Guarijó y N’dee (Apache), acercando a la ciudadanía a la diversidad cultural que forma parte de Chihuahua.

Las obras que integran la exposición son:

Diana Paulina De la Rosa Herrera — “Siete Soplos”

Ana Cristina Quiralte Lomelí — “El soplo de la 4ta alma”

Ariel Guaderrama Chaparro — “Hu’pil”

Lizbeth Ramos Peñaloza — “Ecos del sol”

Danya Okany Nevarez Chavira — “Los Tarahumara”

Olga Carolina Delgado Macyshyn — “Donde danza el fuego”

Octavio Sebastián Gallegos Cuevas — “O’OB TASHGAR — La gente del sol”

Iriam Alejandra Ordoñez Venegas — “Power Paskola”

Ana Paula Pérez Aguirre — “Muki”

Carlos Ernesto Esparza Regalado — “Kuwésaachi”

Javier Eduardo Gutiérrez Valdez — “La senda nuestra”

Guillermo Gómez Sánchez — “Raíz y Cicatriz”

Mariana Moreno Carrillo — “Juego de muñecas”

Yanely Saray Palma Chaparro — “Combustible para el alma”

Ana Paula Armendariz Durstewitz — “El Mitote”

Durante la inauguración, Fernanda Bencomo, directora del Instituto de Cultura del Municipio destacó que esta exposición representa la materialización de un proyecto que busca llevar el arte a nuevos espacios y generar un acercamiento entre la ciudadanía y las expresiones culturales que forman parte de la identidad chihuahuense.

Asimismo, reconoció la participación de Distrito 1, FODARCH y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, instituciones que sumaron esfuerzos con el Gobierno Municipal para hacer posible este proyecto.

Las 15 propuestas seleccionadas recibieron un estímulo económico de 15 mil pesos cada una, además de los materiales necesarios para la elaboración de los murales, proporcionados por Distrito Uno.

Con la exposición “Raíces que Habitan la Ciudad”, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, continúa fortaleciendo los espacios de participación para las y los artistas locales y promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a Chihuahua Capital.