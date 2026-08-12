Realizan 2 cateos en Cuauhtémoc y detienen a mujer, aseguran droga y celulares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano realizaron el martes 11 de agosto del 2026, dos cateos ordenados por distintos jueces en seguimiento a indagatorias por narcomenudeo que permitieron la detención de una mujer y el aseguramiento de droga y celulares.

La primera intervención se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Circuito Meoqui número 57 del fraccionamiento Ciudadela, en donde se detuvo a Briyit Arlet D. N., de 29 años de edad a quien se le aseguraron 9 envoltorios que contenían 12 gramos de cocaína.

Asimismo, se le encontraron tres mil 200 pesos en efectivo, un celular Iphone, color azul, un celular Motorola color blanco, ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros, dos libretas y un DVR color negro.

El segundo cateo se realizó en un domicilio de Parque Chamizal entre las calles Francisco Pacheco y Felipe Ángeles de la colonia Emiliano Zapata, en donde se aseguraron cuatro envoltorios de plástico que contenían 105 gramos de mariguana.

Se aseguraron cinco teléfonos celulares de distintas marcas, dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, un radio de comunicación portátil con su cargador, un DVR, dos matriculas del estado de Chihuahua y una cachucha que dice al frente “Talibanes”.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).