Condiciones de sequía repuntan a finales de agosto en México

Después de alcanzar en junio de 2026 uno de los niveles más bajos de sequía registrados en el país, las condiciones secas se intensificaron durante el verano y para el cierre de agosto ya afectaba a 8.9% del territorio nacional de acuerdo con el Monitor de Sequía, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El porcentaje representa un incremento de 5.4 puntos respecto al 15 de agosto, cuando 3.5% del territorio se encontraba en esas condiciones.

Mientras que si se compara con el dato del 30 de junio del presente año, exite un aumento de 6.8 puntos. En ese momento se registró una afectación de 2.1 por ciento.

De manera desagregada, 8.4% del territorio se encontraba en D1, correspondiente a sequía moderada, y 0.5% en D2, sequía severa. No se reportó superficie nacional en D3, sequía extrema, ni D4, sequía excepcional.

Mientras que, en agosto de 2025, 5.8% del territorio presentaba sequía de D2 a D4, mientras que 1.8% se encontraba en D3 o D4 y 0.5% específicamente en D4.

Además, dicho repunte se acompañó de un aumento en las zonas clasificadas como anormalmente secas (D0).

Al 31 de agosto, esta categoría abarcaba 26.4% del territorio nacional, el nivel más elevado reportado durante 2026. Un mes antes, el porcentaje era de 22.3%, mientras que al cierre de junio se ubicaba en 12.9%.

En contraste, la superficie nacional sin afectaciones por condiciones secas cayó a 64.7%, después de haber alcanzado 88.3% el 15 de junio. De esta manera, en poco más de dos meses se redujo en más de 23 puntos porcentuales el territorio libre de sequía o condiciones anormalmente secas.

Afectación municipal

También, el avance de las condiciones secas se reflejó en el número de municipios afectados.

Al 30 de junio se contabilizaron 31 municipios con algún grado de sequía. Un mes después la cifra aumentó a 96 y para el 31 de agosto alcanzó 365 municipios.

De ellos, 346 se encontraban en sequía moderada y 19 en sequía severa. Sin embargo, no hubo municipios en las categorías extrema o excepcional.

Además, otros 887 municipios presentaron condiciones anormalmente secas, mientras que 1,226 se encontraron sin afectación. En total, el Monitor evaluó 2,478 municipios.

La distribución regional mostró una mayor presión en algunas zonas del sur y sureste. El Organismo de Cuenca Pacífico Sur registró 22.5% de su superficie en sequía moderada y 1.1% en severa. En Frontera Sur, 21.8% estuvo en D1, mientras que en la Península de Yucatán 25.4% se encontró en sequía moderada.

A nivel estatal, Quintana Roo concentró la mayor proporción de su territorio en sequía moderada, con 55.6%, y 10 de sus 11 municipios presentaban algún grado de sequía.

Le siguieron Chiapas, con 32.2% de su superficie en D1 y 52 municipios afectados; Guerrero, con 22.8% en D1 y 46 municipios; y Oaxaca, con 17% en D1 y otro 3.3% en sequía severa.

Motivos

De acuerdo con el documento, la última quincena de agosto se registraron lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales del noroeste, occidente y centro de México.

Dichas condiciones, fueron ligadas con el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y la presencia de canales de baja presión y vaguadas, sin embargo, los déficits de precipitación persistieron.

“La mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región sur. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favoreció condiciones de tiempo estable y la ocurrencia de ondas de calor en las regiones noroeste, norte y noreste”, describió el análisis.