Realiza SCOP colados de cimentación en el paso inferior Los Arcos

_Desde las primeras horas del día, personal y maquinaria realizan trabajos de colado en la sección 3 del proyecto_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que continúan los trabajos de cimentación en el paso inferior de la avenida Los Arcos, donde desde las primeras horas del día comenzó el colado del primer segmento de estribo correspondiente a la sección 3 del proyecto.

De manera simultánea, se realizó el colado del último segmento de las pilas centrales de esta sección. Estas labores forman parte de la construcción de los elementos que darán soporte a la estructura y permiten avanzar hacia las siguientes etapas de la obra.

Con estas acciones, la dependencia estatal da continuidad a un proyecto orientado a mejorar la movilidad y facilitar los traslados de quienes circulan por este sector de la ciudad.

La SCOP agradece la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar el señalamiento preventivo y atender las indicaciones del personal en la zona de obra.