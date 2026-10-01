Realiza FDZC dos cateos como parte de investigaciones por robo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, ejecutó órdenes de cateo en inmuebles de las colonias Alfredo Chávez y Revolución, en la ciudad de Chihuahua, como parte de investigaciones por el delito de robo.

Las intervenciones se llevaron a cabo la tarde de ayer miércoles 30 de septiembre, por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

En el primer cateo, efectuado en un domicilio de la colonia Alfredo Chávez, los agentes realizaron la búsqueda del objeto relacionado con la investigación, sin obtener resultados positivos.

Posteriormente, se cateo un domicilio de la calle Centenario, en la colonia Revolución, en donde fue localizado y asegurado un cajón metálico de color gris, adaptado con divisiones, ruedas y un arnés para maniobrarlo, objeto que es materia de la investigación.

El objeto asegurado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar acciones de investigación y mantener la coordinación interinstitucional para combatir los delitos de robo y procurar justicia a las víctimas.