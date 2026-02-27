Reactivar comercio en Aldama mitigará violencia; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras los hechos violentos en Aldama, destacó que el comercio continúa y esto ayudará a mitigar la violencia.

En este sentido el líder del comercio local comentó que es lamentable que se registren estos hechos en el estado, sin embargo destacó que hay confianza en las autoridades.

“Lo que nosotros estamos buscando es lamentable reactivación de la economía, acabamos de abrir la delegación de Canaco en Aldama esto creo que va ayudar un poco a mitigar lo que es la violencia”, comentó.

Destacó que el contratar a las personas las ocupa en otras áreas y reactivar el comercio, atrallendo servicios se ayudará a que disminuya la violencia.

“Hay que crear puentes de trabajo para la zona, esperamos que sea pasajero, hasta el momento no hay afectaciones en el comercio”, comentó.