EU reincorpora a relatora de la ONU Francesca Albanese a lista de sanciones

Estados Unidos volvió a incluir a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en su lista de sanciones, días después de que un juez federal ordenara retirar al considerar que las medidas vulneraban su libertad de expresión, informó este miércoles Al Jazeera.

El Departamento del Tesoro estadunidense actualizó nuevamente su registro de sanciones para reincorporar a Albanese, una de las voces más críticas de la ofensiva israelí en Gaza y de la reocupación en Cisjordania. La funcionaria de Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente posibles crímenes de guerra y prácticas de apartheid contra la población palestina.

La decisión ocurre luego de que, en febrero pasado, la familia de Albanese presentara una demanda contra la administración de Donald Trump al argumentar que las sanciones tenían un carácter político y buscaban castigarla por documentar violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel.

Un juez federal había determinado recientemente que las restricciones impuestas a la relatora limitaban indebidamente su libertad de expresión y ordenó retirarla temporalmente de la lista de sanciones, aunque Washington volvió a incorporarla sin ofrecer mayores detalles públicos sobre los fundamentos de la medida.

Albanese se ha convertido en uno de los principales blancos de ataques diplomáticos por parte de Israel y sectores aliados de Washington debido a sus informes sobre Gaza, donde ha acusado a las autoridades israelíes de mantener un sistema de ocupación y segregación contra los palestinos.