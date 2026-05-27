Sheinbaum encabeza reunión del T-MEC con la delegación de funcionarios de EU

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra reunida en Palacio Nacional con integrantes de la Oficina Comercial de Estados Unidos que arribaron a México para el inicio de las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Aunque originalmente se tenía previsto un encuentro con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer -cancelada por haber sido convocada a una reunión de gabinete por el Jefe de La Casa Blanca, Donald Trump- si asistió una delegación de Estados Unidos que arribaron a México esta mañana encabezados por Jeffrey Goettman.

Por la parte mexicana, Sheinbaum estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.