Que el embajador Johnson se quede en el tema bilateral y “respete nuestros asuntos internos”: Sheinbaum

Ciudad de México. Ante el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, convocando a no politizar la lucha contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso y afirmó que “es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración; deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”. Insistió en que México mantiene su disposición a sostener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía.

En una breve referencia a la postura asumida por Johnson tras el discurso presidencial del domingo advirtiendo que México no acepta el injerencismo estadunidense, la mandataria dijo que coincide con una parte del planteamiento de Johnson en el sentido de que hay que trabajar conjuntamente para enfrentar estos problemas compartidos. “Buscamos la colaboración y coordinación para avanzar conjuntamente”.

Enfatizó que ninguno de los embajadores de México ya sea en Estados Unidos, en Australia o en cualquier otro país no opinan sobre los problemas internos de los países donde representan a nuestro país porque se rigen bajo el principio constitucional de la autodeterminación de los pueblos.

Por eso, reiteró: “ que el embajador se quede en el tema bilateral y respete nuestros asuntos internos. Los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”.

En este contexto, reiteró su convocatoria “al pueblo a participar en asambleas informativas sobre la transformación y defensa de la soberanía”. Sigo haciendo esta invitación “a todos nos corresponde entender lo que estamos viendo. Queremos tener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía”.