Pronostican lunes con lluvias en la región serrana y nublados en Chihuahua capital

Este lunes, una circulación de baja presión y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical.

Por lo que se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias en la región serrana de Chihuahua.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región; muy frío en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; así como viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp