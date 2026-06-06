Profesores mexiquenses se suman al plantón de la CNTE en CDMX

Nezahualcóyotl, Méx. Integrantes de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Educación (Coodepa) anunciaron que se suman al plantón permanente que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los maestros de escuelas populares mexiquenses implementarán el plan de acción a partir de este lunes 8.

Los profesores de diversas agrupaciones y corrientes del magisterio local tomaron el acuerdo en las instalaciones de la Escuela Oficial Preparatoria número 82, ubicada en la colonia Vicente Villada, de este territorio, durante una asamblea con representantes de escuelas ubicadas en diversos municipios de esta entidad.

Tras el planteamiento, definieron las acciones de solidaridad con la huelga nacional y movimiento por la defensa de la educación pública, la seguridad social y los derechos laborales, impulsado por la lucha combativa de la CNTE.

Primitivo Ortega Olays y Juan Luis Isunza Hernández, en representación de la Coodepa, recordaron que su intervención no es improvisada, pues históricamente han participado en movilizaciones sociales realizadas en la Ciudad de México; tanto el primero de mayo, Día del Trabajo, como el 15 de mayo, Día del Maestro.

Los profesores del Estado de México recientemente participaron en la movilización del lunes primero, en la multitudinaria marcha de la CNTE que partió del Ángel de la Independencia al primer cuadro de la Ciudad de México.

Y así ha ocurrido durante todas las protestas en los últimos 15 años y que se intensificaron desde 2013 en demanda de la derogación total de la reforma educativa, impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estas fechas expresan la continuidad de un proceso de construcción colectiva que tiene sus raíces en décadas de resistencia frente a políticas que han precarizado el trabajo educativo y debilitado derechos conquistados por generaciones de trabajadores”.

Para los integrantes de las escuelas populares, las transformaciones políticas que vive el país no pueden entenderse sin la contribución de quienes defendieron la educación pública, la seguridad social, los derechos laborales y la democratización de la vida nacional; cuando hacerlo implicaba enfrentar campañas de desprestigio, exclusión o represión, recordaron.

La discusión, consideran, involucra el futuro de la seguridad social, el derecho a una jubilación digna, el fortalecimiento de la educación pública y el papel que habrán de desempeñar los trabajadores de la educación, en todas las escuelas estatales y federales.

Añadieron que ante esta coyuntura, continuará la lucha ante los agravios ocasionados por las políticas neoliberales sobre la educación pública, la seguridad social y los derechos laborales, como lo han venido haciendo históricamente, organizados a través del Magisterio Mexiquense contra la reforma educativa.

“Sin embargo, el reconocimiento de una injusticia histórica no equivale a su reparación. La profundidad de los agravios acumulados exige transformaciones de mayor alcance que permitan recuperar el sentido solidario de la seguridad social, garantizar jubilaciones dignas y fortalecer efectivamente los derechos laborales del magisterio”.

Argumentaron que las maestras y los maestros del país se movilizan porque persisten problemas estructurales que afectan su presente y comprometen su futuro. Sus demandas, constituyen exigencias de justicia social que no pueden permanecer indefinidamente subordinadas a cálculos financieros, administrativos o políticos.

Es por ello que la Coodepa expresó su repudio a la violencia institucional contra el magisterio pues ningún conflicto social o laboral debe resolverse mediante el uso de la fuerza contra quienes ejercen derechos constitucionales de organización, manifestación y protesta.

Desde la Coodepa, el magisterio popular mexiquense consideró que dichas demandas laborales forman parte de la misma lucha, es por ello la solidaridad al movimiento nacional como parte del contingente de maestras y maestros del Estado de México que coinciden con la necesidad de avanzar hacia una solución estructural de las demandas históricas del magisterio.

Primitivo Ortega y Juan Luis Isunza recordaron que los derechos sociales se han logrado a partir de la movilización y de la participación consciente de quienes se niegan a aceptar que la precariedad sea el destino inevitable de los docentes mexiquenses y de todo el país.