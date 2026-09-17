Procesan por posesión de armas y drogas al alcalde de Esperanza, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la vinculación a proceso de Isaac Rodríguez, presidente municipal de Esperanza, en Puebla, señalado junto a otras ocho personas por diversos delitos.

A través de un comunicado, la fiscalía informó que se calificó legal la detención del presidente municipal junto a su hermano, Manuel “N”, Verónica “N”, Efraín “N”, Cristian “N”, Eduardo “N”, Abigail, Melesio “N” y José Alfredo “N”.

Sobre el hermano de Isaac, se informó que al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo. También fue vinculado a proceso por estos delitos.

De acuerdo con el escrito, los nueve señalados son acusados por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y por delitos contra la salud.

A todas las personas se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y plazos distintos para la investigación complementaria.

Cabe recordar que Rodríguez Ochoa fue detenido el pasado 7 de septiembre en el municipio como parte del Operativo “Enjambre” realizado por el Gabinete de Seguridad.

Como parte de estas acciones se cumplimentaron 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza y los sujetos son parte de un grupo criminal dedicado al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz.

Sobre esto, la fiscalía detalló que Abigail “N” presuntamente ofreció dinero a los agentes para que no llevaran a cabo uno de los cateos en La Esperanza, fue vinculada a proceso por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego.