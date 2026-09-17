¡Máquina! Messi conquista su gol 100 con el Inter Miami y la Campeones Cup tras vencer a Cruz Azul

Cruz Azul no pudo ante Messi y el Inter Miami, pues perdió la Campeones Cup con un tanto del argentino, su número 100 con el club estadounidense, así como una asistencia (2-0).

La Máquina comenzó incisiva en el Nu Stadium, con deseos de tomar ventaja; no obstante, encontró un rival bien parado en los primeros compases.

Con ese orden, las Garzas se dieron la confianza de atacar para encontrar el tanto inicial al 24′: Suárez picó al espacio por derecha y tiró un centro al corazón del área, donde Messi sorprendió a Ditta para anticiparle de cabeza y batir a Mier.

Los celestes sufrieron para generar peligro, de ahí que su adversario se fuera con la ventaja mínima al descanso.

La segunda mitad tuvo un inicio parejo, con un conjunto mexicano que adelantó las líneas en busca de la igualdad, al tiempo que dejaba espacios atrás.

Messi ‘amplió la cuenta’ en un contragolpe tras otro pase de Suárez; sin embargo, su buena definición de zurda no valió por partir en offside.

Joel Huiqui movió sus piezas en el banquillo para darle mayor profundidad ofensiva, dando entrada al ‘Toro’ Fernández, quien de inmediato inquietó con un cabezazo que se estrelló en el poste.

Cruz Azul acabó en el área enemiga, pero su falta de creatividad en la última zona no intimidaban a su contrincante, que sentenció la cuenta al 81′ con un cabezazo certero de Casemiro sin marca en el área tras la asistencia del ’10’ desde el corner.

El duelo entre los campeones de la MLS y la Liga MX se resolvió con relativa facilidad para los anfitriones, gracias a su capitán.