Enfrentamiento en Nonoava entre civiles armados y Sedena; 5 detenidos, armas largas y vehículos asegurados

Nuevamente se presentó un enfrentamientos entre elementos del Ejército Mexicano y un grupo de civiles armados en las inmediaciones de Nonoava.

Se ha reportado la detención de cinco personas, así como el aseguramiento de dos vehículos y armas largas, por el momento se descinoce si hay lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó que hay movilizaciones a la zona en este momento asimismo se ha desplegado un operativo en apoyo a la Sedena.

Cabe destacar que en días pasados se habían reportado ataques de igual manera en contra del Ejercito Mexicano.