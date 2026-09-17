Alcaldes de Veracruz protagonizan Gritos de Independencia entre errores, risas y un incendio

En el estado de Veracruz, algunas celebraciones con motivo del Día de la Independencia de México, provocaron temor y burlas contra alcaldes que lanzaron su primer Grito por el 216 aniversario.

En el municipio de Ciudad Mendoza, que administra el alcalde petista Gustavo Sánchez Ortiz, las carcajadas se soltaron al unísono cuando oyeron un “Viva Miguel y Costalgo”, en vez de Miguel Hidalgo y Costilla.

En redes sociales, el escarnio no se hizo esperar y los cibernautas reaccionaron con un “osea que me mintieron los libros de historia con el nombre del padre de la patria” o un “es Miguel de Temu”.

El sur de Veracruz, en San Andrés Tuxtla, la llamada Suiza Veracruzana, el lapsus fue provocado por el morenista Rafael Gustavo Fararoni Magaña, quien entre su estridente arenga soltó un “gallo” y desató las risas inmediatas.

A sus 31 años, el morenista fue duramente criticado luego de que a escasos días de iniciar su gobierno presumió en redes sociales sus lujosos tenis de 16 mil pesos y un reloj valuado en más de 200 mil pesos, que arrancó una lluvia de críticas, sobre todo, por la incongruencia de la narrativa que su partido difunde sobre la austeridad.

En el municipio de Álamo Temapache, al norte de la entidad, la pirotecnia usada durante los festejos patrios incendió parte del palco principal, donde el alcalde morenista José Roberto Arenas Martínez emitía su arenga.

A través de un video difundido en redes sociales se observa la reacción temerosa de los acompañantes del alcalde, incluso, algunos corrieron para alejarse del siniestro.

En Jalcomulco, los empleados del ayuntamiento colocaron la pirotecnia debajo del balcón, que provocó una espesa nube de humo que tapó el balcón y al alcalde Roberto Ixtla Campuzano, su esposa Cinthia Márquez, ediles e invitados.