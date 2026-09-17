Prioritario que la ASE cuente con los soportes institucionales necesarios: Francisco Sánchez por fuero al Auditor Superior

Francisco Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, resaltó que es “prioritario que la Auditoría Superior del Estado cuente con los soportes institucionales necesarios para desarrollar su función”, esto ante la propuesta de dotar de fuero a la figura del Auditor Superior.

Además, Sánchez Villegas informó que a pesar de que la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que iba a llevarse a cabo hoy, se pospuso, él confía que la iniciativa de reforma constitucional avance rápido.

“En este momento fuimos notificados por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que se reprograma la sesión prevista para el día de hoy. En efecto, yo junto con el diputado Octavio Borunda, con la diputada América Aguilar, con mi compañera Alma Portillo, presentamos una iniciativa muy importante para fortalecer la labor de la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior es un ente que el Congreso del Estado determina, fiscaliza las cuentas públicas de municipios, de órganos autónomos, del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder Judicial y del Propio Poder Legislativo. Y me parece que es prioritario que cuente con las herramientas técnicas, con los soportes institucionales necesarios para poder desarrollar su función de una forma adecuada”, argumentó Francisco Sánchez.

El coordinador emecista agregó que “espero que esta iniciativa camine de forma rápida, que pueda procesarse en tiempo adecuado y tengamos ya en breve un Auditor que pueda contar con esas herramientas para fortalecer un trabajo que, debo decirlo, ya lo ha hecho de forma muy profesional y muy positiva para el estado”.