Detiene AEI a mujer por el delito de robo en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron con una orden de aprehensión a Janeth Alejandra A.R., quien aparece como probable responsable de un robo cometido en agosto de 2022 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, trabajaba en la caja de una tienda de ropa ubicada en la calle Jesús García y, se valió del vínculo laboral para cometer el delito.

Las indagatorias permitieron establecer que, durante varios días, al momento de realizar el corte de caja, la detenida se apoderó de 8 mil 717 pesos.

Janeth Alejandra A.R. fue detenida en calles de la colonia Américas, y quedó a disposición del Juez de Control que la requirió a petición de un agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.