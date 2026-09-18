Elementos de la AEI adquieren conocimiento preventivo contra la Rickettsia

Los agentes ministeriales participan en el rescate de animales de compañía que son víctimas de violencia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Delitos contra La Paz la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, recibieron una plática de prevención contra la Rickettsia, impartida por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), en Ciudad Juárez.

Durante la capacitación, conocieron cómo proteger a las mascotas y a las familias de parásitos y enfermedades infecciosas que provocan las picaduras de garrapatas y los tipos de ácaros.

Además, que medidas aplicar en caso de una picadura, la sintomatología que puede presentar el paciente y como retirarla de manera segura una garrapata incrustada en la piel (en personas o mascotas), lo antes posible para reducir el riesgo de infección.

También, recomendaciones para proteger a las mascotas de garrapatas, utilizando medicamento veterinario y collares antiparasitarios, aparte de, fumigar patios y áreas del domicilio.