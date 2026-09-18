Localiza FEM sana y salva a adolescente con reporte de ausencia en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a la adolescente de iniciales J. Y. A. A., de 16 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en Ciudad Juárez.

El reporte interpuesto por sus familiares ante la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, establecía que se ausentó el pasado miércoles 16 de septiembre, en la colonia Fronteriza Alta.

Las acciones desplegadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lograron dar con su paradero y al ser entrevistada, dio a conocer que no fue víctima de algún delito, que no estuvo en riesgo su integridad física y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.