Gobernadores no decidirán candidaturas, serán las encuestas: Montiel a diputados

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel afirmó que serán las encuestas y los que estén mejor posicionados a cargos de elección popular en las elecciones federales del 2027.

En reunión a puerta cerrada con diputados, Montiel enfatizó que solamente los sondeos definirán quiénes irán en las boletas electorales, por lo que los exhortó a cumplir los acuerdos para salir a territorio y fortalecer sus aspiraciones para reelegirse u obtener el triunfo en una alcaldía.

De acuerdo a morenistas consultados, a manera de regaño, Montiel subrayó que no es posible que haya diputados que se han reelegido varias veces y que no sean conocidos en sus distritos.

La dirigente morenista exhortó a la bancada de Morena a replicar los temas que surgen desde la mañanera para “reforzar el discurso de nuestro movimiento, ya que muy pocos lo hacen en redes sociales”.

Montiel resaltó que más de la mitad de los diputados se registró en busca de reelegirse, aunque aclaró que esto es posible en las elecciones federales del año próximo, “pero ya no en el 2030 a propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

Destacó que más de 5 mil morenistas se han registrado con la intención de llegar a una de las 500 curules de la Cámara de Diputados; otros 17 mil se apuntaron con la intención de ganar alguna alcaldía.

En la reunión, la diputada Beatriz Milland por Tabasco, preguntó si el partido permite a los legisladores registrarse en dos listas: en las encuestas para diputados federales, además para ocupar una presidencia municipal.

La diputada Milland busca su reelección aunque pretende también ser candidata a la alcaldía del municipio de Paraíso.

Gabriel García, es otro diputado que pretende reelegirse y tiene interés por ser alcalde en Coyoacán, aunque él no preguntó nada.

“Qué bueno que algunos diputados les importan sus municipios y quieran participar para las coordinaciones municipales”, es decir las candidaturas a alcaldes.

Montiel confirmó que los morenistas que radican en el extranjero pueden registrarse para la elección del 2027, además de que también se pueden afiliar desde el exterior.

“Muy pronto saldrá la convocatoria de los diputados locales”, adelantó. Antes de tomar la palabra presentó al resto de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde destacó la ausencia de Citlalli Hernández, quien asistió al estado de Guerrero a encabezar la alianza en torno a Beatriz Mojica, quien será la candidata a la gubernatura en esa entidad.

A Óscar del Cueto, responsable de la careta de finanzas de Morena lo felicitó por su cumpleaños, además acudieron Carolina Rangel y el operador de ese partido en el exterior, Alejandro Robles, exdiputado federal y fallido aspirante a legislador en la Ciudad de México en el 2024.

De acuerdo a morenistas, Robles, recordado más por intervenciones folclóricas y agresiones a la oposición en la tribuna, que por sus propuestas, intentará nuevamente ocupar una curul capitalina.

En la primera parte del encuentro privado de Morena solamente hablaron Montiel y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que pidió “no vayan a grabar”, lo que provocó las risas de legisladores y asesores, quienes ocuparon las butacas más cercanas a la fila cero.

Antes de que Montiel hiciera uso del micrófono, se pidió a los colaboradores salir del auditorio Aurora Zepeda del recinto legislativo de San Lázaro.

En varias ocasiones Monreal tuvo que ponerse el traje de maestro de primaria porque los legisladores estaban más ocupados haciendo corrillos, entraban y salían del auditorio o se tomaban fotos.

“Les pido que me nos regalen 20 minutos para que nuestra dirigente nos pueda hacer un anuncio”, exigió.

Cuando el líder de los diputados de Morena salió a dar una conferencia de prensa con Montiel, pidió paciencia a los diputados para atender a los medios de comunicación y regresar a cerrar la reunión.

Tras prolongarse el encuentro con los medios de comunicación luego de que Monreal aceptó más preguntas del formato establecido, varios diputados ya no regresaron a la reunión.