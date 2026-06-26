Prevén viernes caluroso en Chihuahua capital y las regiones norte y noreste; llegan las lluvias a la Sierra

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta a la población ante el pronóstico, a partir de este viernes, de lluvia, viento y altas temperaturas en gran parte del estado.

⚠️⚡️⛈️En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y norte de #México🇲🇽. 🤓 Más información en la imagen ⬇️ pic.twitter.com/UA0v7XK04w — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026

Dichas condiciones serán generadas por un canal de baja presión ubicado en la Mesa del Norte, en combinación con divergencia en altura, lo que generará lluvias puntuales fuertes de hasta 50 milímetros, en la región oeste de la entidad.

Se prevén precipitaciones fuertes en los municipios de Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo y Guazapares.

Serán de dispersas a moderadas en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Buenaventura, Namiquipa, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guadalupe y Calvo Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos.

Habrá lluvias de aisladas a dispersas en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Carichí, Nonoava, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Rosario, El Tule, Jiménez y Coyame.

Además se esperan rachas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Palomas, Janos, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Cusihuiriachi y Chihuahua.

Se pronostican ráfagas de 45 km/h en las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste. Dichas condiciones pueden ocasionar tolvaneras en tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Janos.

Las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes: Chihuahua 37/25 grados centígrados (°C), Juárez 39/25°C, Janos 36/22°C, Madera 28/14°C, Temósachic 30/12°C, Cuauhtémoc 30/18°C, Ojinaga 41/29°C, Delicias 39/26°C, Camargo 38/25°C, Jiménez 37/24°C, Parral 35/21°C, Bocoyna 27/10°C, Chínipas 38/26°C, Guachochi 26/10°C y Balleza 25/8°C.