EE.UU. autoriza las transacciones con Venezuela relacionadas con las labores de socorro tras los terremotos

El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió este jueves una licencia que autoriza temporalmente las transacciones con Venezuela relacionadas con las labores de socorro tras los potentes terremotos que sacudieron la nación latinoamericana.

“Todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro por el terremoto en Venezuela que, de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela […] quedan autorizadas hasta las 00:01 (hora del Este) del 23 de octubre de 2026”, reza la nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

La licencia general incluye “el procesamiento o la transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela” para respaldar las transacciones autorizadas, detalló el organismo.

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles, provocando múltiples víctimas, el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo. El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró “estado de emergencia” en el país.

Hasta ahora, se informó de 235 fallecidos y más de 4.300 heridos que han sido atendidos en centros de salud.