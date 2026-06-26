Mercado laboral elimina 194,000 empleos en mayo

En mayo el mercado laboral eliminó 194,585 empleos, el 43% de las plazas creadas en abril, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este comportamiento estuvo ligado con un crecimiento de la informalidad y un deterioro del trabajo formal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la creación de empleo acumulada en lo que va del año es de 26,406 puestos, esto es un 2% de lo que el país necesita generar cada año sólo para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral.

El sector formal tuvo la mayor disminución de puestos de trabajo en mayo, el 58% de las plazas perdidas fueron formales. Aunque el empleo informal se redujo en 80,191 personas, la tasa de informalidad se mantuvo en un nivel similar (55.2%) al del mes previo.

“Aunque la población ocupada en la formalidad intentó estabilizarse en meses previos, el deterioro del sector formal sigue siendo evidente con el débil crecimiento anual de 0.05% registrado en mayo. Asimismo, la tasa de informalidad se situó en 55.23%, y dado que creció respecto a abril (55.18%), se consolida una tendencia de precarización que no se ha podido revertir”, destaca Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Desde la perspectiva de la especialista, un aumento persistente en la informalidad al cierre de mayo de 2026 disminuye el potencial de crecimiento del país al concentrar la fuerza laboral en actividades de baja productividad.

El trabajo subordinado fue el más afectado, con una contracción de 215,629 puestos, seguido de los empleadores (-161,353). Sólo el trabajo no remunerado, con un crecimiento de 127,668 personas, y el trabajo por cuenta propia, que sumó a 54,729 ocupados, presentaron saldo positivo.

En el acumulado anual el panorama es similar. entre enero y mayo, el trabajo subordinado es el que presenta la reducción más alta, con una baja de 534,065 personas, mientras que el trabajo independiente ha sumado a 487,383 nuevos ocupados.

La tasa de desempleo tuvo un crecimiento mensual de 0.3 puntos porcentuales y se ubicó en 2.8% en mayo, el nivel más alto de los últimos 8 meses, según la ENOE. Esto fue resultado de una incorporación de 190,071 personas a la población desocupada.

En el arranque del 2026, la tasa de desempleo reportó un nivel de 2.7% y mantuvo una tendencia a la baja en los meses posteriores, hasta ahora.

La expectativa del mercado era que la tasa de desocupación se ubicara en 2.6%; pero el repunte observado, junto con otros comportamientos del mercado, reflejan “una moderación en el dinamismo del mercado laboral”, apunta Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

En tanto, el desempleo extendido tuvo un mayor crecimiento en mayo, el indicador aumentó en casi 10 puntos porcentuales y se posicionó en una tasa de 10.2 por ciento. Esta medición engloba tanto a las personas desocupadas como a las disponibles de la Población No Económicamente Activa (PNEA) como proporción de la fuerza laboral potencial.

El incremento del desempleo extendido estuvo ligado al repunte de la población disponible de la PNEA, la cual abarcó a 5.2 millones de personas, el dato absoluto más alto en lo que va del 2026.

Por otra parte, la tasa de subocupación, un indicador clave del mercado laboral, tuvo una ligera disminución de 0.1 puntos porcentuales, registrando un nivel de 7.0% de la población ocupada. También denominado subempleo, abarca a las personas que tienen la necesidad de ofrecer más horas de trabajo que las que su actual ocupación les garantiza.

Sector industrial lidera caída de empleo

El sector industrial encabezó la pérdida de empleo observada en mayo. Las actividades secundarias acumularon una contracción de 463,551 plazas, por subsectores, la construcción registró el peor dato con una disminución de 335,781 puestos, seguido por la manufactura (-178,573 ocupados).

La ocupación en agricultura, pesca y ganadería tampoco tuvo un buen comportamiento, en la comparación mensual, reportó una disminución de 91,029 personas.

Sólo el sector de servicios registró un saldo positivo, aunque con resultados mixtos por subsectores. En su conjunto, las actividades terciarias aumentaron en 335,375 personas su población ocupada. El trabajo en comercio, servicios sociales, servicios diversos y gobierno, fueron los únicos que reportaron un incremento en sus niveles de ocupación, en el resto de los subsectores se observaron contracciones.

“Si bien algunos sectores mantienen resiliencia, el repunte de la tasa de desempleo, la menor participación laboral, el aumento en la informalidad y la moderación de la actividad económica sugieren que la generación de empleo podría mantenerse contenida durante los próximos meses”, opina Janneth Quiroz.

Para la especialista, aunque no existe evidencia para anticipar “un deterioro abrupto del mercado laboral”, también es cierto que no hay elementos suficientes para asegurar que habrá una “recuperación vigorosa del empleo durante la segunda mitad del año. La inversión sigue enfrentando incertidumbre, la actividad manufacturera mantiene un entorno complejo y muchas empresas continúan operando con cautela”.

Por su parte, Gabriela Siller considera que los datos de generación de empleo reflejan un “estancamiento económico y se debe a factores estructurales, no coyunturales, por lo tanto, no se ve que el deterioro del mercado laboral cambie para el resto del 2026”.