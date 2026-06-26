Ola de calor extremo en Francia; muestran que es posible cocinar al sol

En medio de la ola de calor extremo que azota Francia y otros países europeos, un video viralizado en redes sociales muestra a una ‘influencer’ que asegura haber cocinado una tortilla de huevo utilizando solo el calor del sol.

🇫🇷🌞 INSOLITE — Canicule extrême : une influenceuse cuit une véritable omelette rien qu’avec la chaleur du soleil ! pic.twitter.com/79GYTgKOJP — Focus (@FocusMedia_Fr) June 24, 2026

Las imágenes reflejan las temperaturas récord que soporta el país, donde los termómetros han superado los 40 grados en varias regiones.

Las autoridades francesas han emitido alertas sanitarias y recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.