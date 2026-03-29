Prevén máxima de 29°C para este domingo, probabilidad de lluvias en región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 29 de marzo se espera un ambiente de frío a fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, así como de muy frío a frío en la zona serrana.

Ello derivado de la masa de aire polar que impulsa al frente frío 42 sobre el norte, noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste de México, la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y un sistema frontal en el sur de Estados Unidos.

Asimismo, se prevé un cielo de mayormente despejado a nublado con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora, que pueden superar los 45 km/h en parte de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Ahumada, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Guachochi, Cusihuiriachi, Saucillo, Valle de Zaragoza, Huejotitan, Parral, Allende, Matamoros, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Además, lluvias de moderadas a fuertes (de 25 a 50 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Madera, Temósachi y Guadalupe y Calvo; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Namiquipa, Matachi, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi y El Vergel; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Bachíniva, Carichí, Balleza, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Rosario, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Meoqui, Rosario, El Tule, Santa Bárbara y Matamoros; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Ahumada, Ascensión, Janos, Nonoava, San Francisco de Borja, Sueco, Gran Morelos, Santa Isabel, Majalca, Rosales, Julimes, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitan, Parral, San Francisco del Oro y Coronado. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 29/13, Juárez 29/12, Janos 28/10, Madera 23/6, Temósachi 25/4, Cuauhtémoc 24/7, Ojinaga 32/14, Delicias 30/13, Camargo 29/12, Jiménez 28/11, Parral 26/11, Creel 21/3, Chínipas 34/20, Guachochi 20/3, El Vergel 19/1.