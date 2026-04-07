Prevén martes con nublados parciales y clima fresco en territorio estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó a la ciudadanía ante el pronóstico de precipitaciones, fuertes vientos y descenso de temperaturas en la entidad, como consecuencia de la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 43, en interacción con diversos sistemas meteorológicos.

Este martes, el ambiente se mantendrá frío por la mañana y de muy frío a frío en la Sierra Tarahumara, con ráfagas que rebasarán los 55 km/h en Chihuahua, Casas Grandes, Madera, Parral, Camargo y Jiménez.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de La Cruz-Jiménez, Jiménez-Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral.

Para el miércoles se pronostica que persista el frío matutino, con temperaturas máximas y mínimas de 29/14 en Chihuahua, 28/12 en Juárez, 23/4 en Madera, 24/8 en Cuauhtémoc, 30/15 en Delicias, 21/3 en Guachochi y hasta 1°C en El Vergel (Balleza).

Las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, Camargo y La Cruz, así como aisladas en Parral, Jiménez y Allende, con potencial de actividad eléctrica y granizo.

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