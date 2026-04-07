Prevén martes con nublados parciales y clima fresco en territorio estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó a la ciudadanía ante el pronóstico de precipitaciones, fuertes vientos y descenso de temperaturas en la entidad, como consecuencia de la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 43, en interacción con diversos sistemas meteorológicos.

⛈️☔️🌊🌫️En entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/RJ2cRVyiga — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 7, 2026

Este martes, el ambiente se mantendrá frío por la mañana y de muy frío a frío en la Sierra Tarahumara, con ráfagas que rebasarán los 55 km/h en Chihuahua, Casas Grandes, Madera, Parral, Camargo y Jiménez.

Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de La Cruz-Jiménez, Jiménez-Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral.

Para el miércoles se pronostica que persista el frío matutino, con temperaturas máximas y mínimas de 29/14 en Chihuahua, 28/12 en Juárez, 23/4 en Madera, 24/8 en Cuauhtémoc, 30/15 en Delicias, 21/3 en Guachochi y hasta 1°C en El Vergel (Balleza).

Las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, Camargo y La Cruz, así como aisladas en Parral, Jiménez y Allende, con potencial de actividad eléctrica y granizo.