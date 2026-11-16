Marcando el Norte-Ariadna y Cruz… ¿y Andrea y Briguite?-Tricolores cierran filas-Encuentro naranja

Aunque se trató de un fin de semana con día festivo incluido, la grilla no paró en todo el estado, y para muestra el evento que encabezó el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, denominado “Marcando el Norte”, en donde se dieron cita 300 líderes del PAN de todo el estado, con la mira puesta en capacitarse para integrarse a diversas áreas del equipo de Bonilla y alistarse para fortalecer el proyecto que lo lleve a ganar la gubernatura. Por lo que ahí se realizaron varios nombramientos y se planeó la estrategia a seguir, en donde además volvió a ratificarse la unidad para que así sea.

Es así que quien anduvo muy cerca del eventual candidato del PAN a la gubernatura es el dirigente municipal Mario García, el cual resaltó la importancia de estar unidos y volvió a llamar a los panistas a ejercer esa unión, aunado a que ya con el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño, trabajando en el proceso interno para destrabar el abanderamiento a la alcaldía de la capital, cada vez más los azules se aproximan a concretar todas las candidaturas que les permitan competir en la actual contienda electoral.

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Y mientras eso sucedía con los azules, este sábado la que visitó Ciudad Juárez es la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la cual llegó para intentar poner orden en las filas del morenismo, cuya desunión está latente y a pesar de que vino a jalar orejas para alinear a los “disidentes” al proyecto del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, nomás no pudo lograrlo y esa falta de unidad se hizo más notoria, ya que en el evento masivo que convocó, no estuvieron presentes ni la dirigente estatal Briguite Granados ni tampoco Andrea Chávez, la coordinadora municipal y eventual candidata a la alcaldía juarense, la cual pareciera que todavía no está lista para ver ni en pintura a Pérez Cuéllar.

Tal situación provocó que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, desde su casa y curándose un resfriado, les recordara a los morenos que mientras ellos se llenan la boca en decir que los panistas están divididos, lo cierto es que la unidad fracturada es bastante notoria en las filas de Morena, al resaltar precisamente la ausencia de Andrea y de Granados de la Rosa en el evento que Ariadna y Cruz encabezaron, el cual solamente logró reunir a los simpatizantes y seguidores del coordinador estatal, así como de ella misma.

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A propósito de la visita de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Ciudad Juárez, de nueva cuenta la jefa de los morenos volvió a señalar a la gobernadora Maru Campos y a insistir en el tema de la CIA, justo cuando su partido enfrenta una de las peores crisis de credibilidad desde los videoescándalos. La razón es evidente. La conversación nacional gira en torno al Instituto Nacional Electoral, un órgano que durante décadas fue referente de confianza y que hoy ve comprometida su honorabilidad. Y es que con la depuesta consejera presidenta Guadalupe Taddei al frente, una figura plenamente identificada con Morena, el árbitro electoral perdió la esencia que lo hacía creíble. Esa factura política es de Morena, y la opinión pública lo sabe.

En lugar de asumirla, Morena prefiere cambiar de tema. Es la vieja receta: si no puedes explicar tu problema, señala al vecino. Pero Chihuahua no es el problema del país, ni la gobernadora es responsable de lo que ocurre en el órgano electoral, por lo que corresponde a Morena es asumir su responsabilidad en la descomposición del sistema democrático, ya que quien debilita al árbitro no puede después exigir que se confíe en las reglas del juego. Así que Ariadna Montiel no está en posición de venir a criticar al gobierno de Chihuahua, y a decir de los malosos, lo que debería hacer es venir a ofrecer disculpas del daño que su partido le hace al país y a las instituciones.

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Los que también tuvieron actividad son los priistas del estado, pues tal como le adelantamos, el viernes por la tarde se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente, en donde los tricolores encabezados por Alex Domínguez, votaron la manera en que será electos sus candidatos, al partir de la base de que irán en alianza electoral con el PAN. Así que ahí se dieron cita las regidoras Rosy Carmona y Ana Lilia Orozco, el dirigente municipal Pedro Beristáin, así como el coordinador de la bancada en el Congreso local, Arturo Medina y el diputado Memo Ramírez, entre otros líderes tricolores.

Ya que mencionamos a los diputados locales, tanto Medina como Memo acudieron al día siguiente a la Sesión Solemne del Congreso del Estado en Cuchillo Parado, municipio de Coyame del Sotol, en donde los alcanzó el diputado José Luis Villalobos, el cual llegó directamente desde Chiapas, en donde anduvo de gira como parte de su chamba como coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional. Ya en la Cuna de la Revolución, los tres legisladores priistas aprovecharon para saludar a la alcaldesa de Aquiles Serdán, Tere Erives, quien aprovechó que la Sesión cayó en sábado para acudir y convivir con los diputados priistas, con eso de que Erives suena fuerte para buscar ser la abanderada del PRI en el Distrito 11 local, misma que ya trae el apoyo de los líderes del Revolucionario Institucional, incluido por supuesto el del coordinador de la bancada, Arturo Medina.

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Otros que no se quedaron atrás en eso de las reuniones partidistas son los chicos de Movimiento Ciudadano, y es que este sábado, los dirigidos por el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, tomaron protesta a los nuevos coordinadores municipales durante la sesión de la Comisión Operativa Estatal, con el objetivo de tener presencia en los 67 municipios del estado de cara a la actual contienda electoral, evento en el que también estuvo presente la diputada local Alma Portillo, la cual, junto al “Caballo” Lozoya, encabezó la toma de protesta de los nuevos coordinadores naranjas.