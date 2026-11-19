Mientras andaba en Ciudad Juárez en una gira de trabajo, ayer se confirmó que el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, se registrará formalmente como precandidato del PAN a la gubernatura este domingo al mediodía, tan es así que desde temprano comenzaron a fluir las invitaciones hacia militantes y simpatizantes de Acción Nacional, para que estén presentes y arropen al que será su gallo en busca de retener el Gobierno del Estado y así suceder a la gobernadora Maru Campos en Palacio. La cita es este domingo 22 de noviembre a las 12 horas en el Comité Directivo Estatal, en donde se prevé casa llena por parte de todo el panismo de Chihuahua, con eso de que si de algo no carece Bonilla, es de unidad en torno a su proyecto.

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Si de unidad se trata, o más bien de desunión, quien ayer reapareció en redes sociales es la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, y lo hizo acompañada del equipo de campaña de la eventual candidata morenista a la alcaldía de Juárez, Andrea Chávez, tales como Luis Daniel López y Jessica Terrazas, entre otros, los cuales hace apenas unos días renunciaron a las coordinaciones territoriales distritales para sumarse al proyecto de la senadora con licencia. Y es que mientras desde el otro bando, el del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, señalan a Granados de la Rosa de no querer sumarse y de dinamitar la unidad, incluso hasta con la intención de tumbarla de la dirigencia, la presidenta estatal de Morena sigue muy arropada por los seguidores de Andrea.

Hoy, a las 9 horas, Briguite Granados alista una conferencia de prensa en la sede estatal del partido ahí en la zona Centro, en donde el tema principal por supuesto que será su ausencia en el evento que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y Pérez Cuéllar, encabezaron en Juárez, en donde los morenos que no tragan a Cruz, no se apersonaron a pesar de la presencia de la jefa. La grilla sigue potente al interior del morenismo en ese aspecto, en donde el llamado a la unidad parece llamado a misa.

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Así que a propósito de esa fractura, la cual parece que ni con cirugía reparan, anoche el que volvió a causar polémica es el senador Juan Carlos Loera, quien no conforme con arremeter en contra de la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel y contra el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, por sumar a sus filas a expriistas y expanistas, acusó a este último de utilizar a policías municipales de Juárez para reprimir la protesta de militantes de Morena el sábado pasado en la fronteriza ciudad, en donde los llamados “fundadores” se manifestaron en contra de Montiel, incluso, Loera de la Rosa comparó el episodio con lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en donde las autoridades utilizaron “infiltrados” para callar las protestas, así que a ese extremo se fue el senador.

Además, otra que también sigue haciendo ruido al respecto es Martha Serrano, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, la cual arremetió en contra del coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, a quien acusó de siempre querer tener la razón y de aceptar todas las órdenes de Ariadna con tal de lograr un puesto, y de que su hijo se mantenga como delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Zacatecas.

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A los que pareciera que les picaron el orgullo y la queja ante el IEE que advirtió el exmagistrado Luis Villegas en contra del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, les hizo lo que el viento a Juárez, es a los panistas que se han sumado al proyecto del número dos de Palacio, pues ayer, militantes de Acción Nacional y liderazgos del partido azul, se reunieron con Santiago para mostrarle su apoyo, así que ahí anduvieron la también denunciada por Villegas, la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez y Armando Garay, suplente del coordinador de la bancada en el Congreso local, entre otros operadores territoriales que han cerrado filas en torno a De la Peña, de quien Villegas Montes reconoció que le cae “gordo”, motivo por el que interpuso la queja ante el Instituto Estatal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos, es decir, todo lo que hicieron y han hecho cada uno de los suspirantes a las candidaturas, sean del color que sean.