Prevalece pronóstico de lluvias para hoy en el estado: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que para este martes las condiciones meteorológicas en la entidad estarán dominadas por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará precipitaciones en gran parte del territorio.

Durante las próximas horas se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en la zona oeste, específicamente al municipio de Moris. Asimismo, de dispersas a moderadas con chubascos de en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste.

En el resto del estado se prevén tormentas de aisladas a dispersas, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para este día se pronostican vientos de 10 a 20 km/h, que superarían los 35 kilómetros por hora (km/h) en diversas localidades.

Las temperaturas máximas esperadas para la tarde de este martes alcanzarán los 38 grados centígrados (°C) en Ojinaga, 36 en Juárez, 35 en Chínipas, 34 en Janos y Delicias, 33 en Camargo, 32 en Chihuahua y Jiménez, 29 en Parral, 27 en Temósachic, 26 en Cuauhtémoc, 25 en Madera, 22 en Bocoyna, 21 en Guachochi y 20 grados en Balleza.

Ante estas condiciones, la dependencia recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar arroyos o cuerpos de agua crecidos, asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento y protegerse adecuadamente ante los cambios bruscos de temperatura y la posible presencia de actividad eléctrica.