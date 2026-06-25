Presentan nuevo Distrito León; será coordinado por la policía Rosalba Contreras

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Municipal, este jueves fue presentado el nuevo Distrito León, el cual será coordinado por la policía Tercero, Rosalba Contreras Hernández, con 22 años de carrera policial.

Durante la presentación, Julio Salas, comisario de la DSPM destacó que la creación de este distrito permitirá brindar una atención más ágil a los reportes ciudadanos, optimizar la operación policial y reforzar la presencia preventiva en uno de los sectores con mayores necesidades de atención en materia de seguridad.

Asimismo, explicó que, mientras en 2021 la ciudad contaba únicamente con cinco distritos policiales: Colón, Villa, Ángel, Zapata y Morelos, para este 2026 la cobertura se amplió a siete con la incorporación de los distritos Diana y León.

Cabe destacar que ambos distritos surgieron a partir de una reorganización territorial de los distritos Villa y Morelos, considerados entre los más extensos de la ciudad y con altos índices delictivos, lo que motivó la redistribución de recursos y personal para mejorar la atención a la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que, derivado de los análisis de inteligencia, patrullajes y operativos focalizados, se detectó que la violencia familiar representa una de las principales incidencias en la zona que comprende el nuevo Distrito León.

“Conforme al trabajo focalizado a través de operativos, patrullaje y análisis de inteligencia, detectamos que el tema de mayor incidencia es la violencia familiar. Por ello, estaremos enfocados permanentemente en atender esta problemática con una estrategia específica”, dijo Salas.

El nuevo Distrito León tendrá como prioridad la atención de este delito mediante acciones preventivas, seguimiento a reportes y coordinación con otras instancias para brindar apoyo a las víctimas, además de fortalecer la proximidad social y la presencia policial en las colonias que integran el sector.

Con esta ampliación de la estructura operativa, el Gobierno Municipal busca consolidar una estrategia de seguridad más cercana a la ciudadanía y con mayor capacidad de respuesta ante las problemáticas particulares de cada zona de la capital.