Presenta UACH libro “La bioética en las ciencias hortofrutícolas”

La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó la presentación del libro “La bioética en las ciencias hortofrutícolas”, obra coordinada por la Dra. María Cecilia Valles Aragón y el Dr. César Guillermo García González. El texto es resultado del trabajo colaborativo de profesoras, profesores investigadores y estudiantes del Doctorado en Ciencias Hortofrutícolas de esta unidad académica.

En su mensaje de bienvenida, el Dr. Ricardo Aarón González Aldana, director de FACIATEC, destacó la importancia de integrar la reflexión ética al desarrollo científico, en un contexto donde los avances tecnológicos transforman de manera profunda los sistemas de producción alimentaria.

Señaló que en FACIATEC las ciencias hortofrutícolas no pueden desvincularse de los desafíos contemporáneos, entre ellos la sustentabilidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la responsabilidad social, factores que demandan una formación académica con visión integral y compromiso social.

El presídium se integró por la Dra. Linda Citlalli Noperi Mosqueda, secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad; el Dr. Ricardo Aarón González Aldana, director de FACIATEC; y el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes compartieron reflexiones sobre el aporte académico y social de la obra.

Durante sus intervenciones, subrayaron que la bioética en las ciencias hortofrutícolas constituye un eje fundamental para orientar el uso responsable de herramientas como la mejora genética, la biotecnología, el empleo de agroquímicos y el manejo de los recursos naturales, con el propósito de proteger la salud humana, preservar el medio ambiente y asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Asimismo, destacaron que esta disciplina promueve la conservación de la biodiversidad, el cuidado del suelo y del agua, el respeto a las y los trabajadores agrícolas, así como el acceso a alimentos seguros y de calidad para la sociedad. Con ello, se impulsa una agricultura sustentada en la responsabilidad social, el equilibrio ambiental y la toma de decisiones informada y transparente.

Desde una perspectiva latinoamericana, se enfatizó que la relación entre ciencia, tecnología y producción alimentaria se inserta en contextos marcados por la desigualdad, el cambio climático, la vulnerabilidad hídrica y la dependencia tecnológica. Por ello, la bioética hortofrutícola en la región debe asumirse como un enfoque ambiental, social y político.

En este sentido, el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo afirmó que el siguiente paso para este campo emergente consiste en avanzar hacia una bioética ecológica integral, situada en el Sur global, que dialogue con la ciencia y con las realidades socioeconómicas de las comunidades rurales. “En América Latina, producir alimentos no es solo una decisión técnica; es una decisión ética atravesada por la historia, el territorio y la justicia”, puntualizó.