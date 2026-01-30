Presenta la UACH el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentó de manera oficial el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, programa que fortalece la oferta académica de posgrado de la institución y que representa el primer doctorado que se imparte en esta unidad académica.

Durante el acto protocolario, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó la relevancia de ampliar las opciones de formación avanzada, con programas orientados a la investigación y a la atención de problemáticas sociales contemporáneas. Subrayó que este nuevo doctorado consolida el compromiso universitario con la generación de conocimiento y la formación de especialistas con impacto social.

El programa cuenta con ingreso anual, modalidad presencial en campus Juárez, virtual y en línea, orientación a la investigación y una duración de ocho semestres, con tres materias por periodo. El inicio de clases se tiene previsto para el 30 de agosto de 2026.

El Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales se estructura en torno a cuatro Líneas de Investigación e Incidencia Social:

Política y asuntos públicos, enfocada en el análisis y diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.

Seguridad humana y prácticas organizacionales, orientada a la protección integral de las personas en ámbitos como salud, trabajo digno y bienestar psicosocial.

Desarrollo sostenible y gestión del agua, con énfasis en justicia ambiental, equidad social y gestión integral del agua como bien común.

Fronteras y movilidad humana, dedicada al estudio de las dinámicas migratorias, los derechos humanos y las respuestas institucionales.

Con este nuevo posgrado, la UACH reafirma su compromiso con la formación de investigadores capaces de incidir en los procesos sociales, políticos y ambientales que impactan en el desarrollo regional, nacional e internacional.