Policía Investigadora detiene a menor de edad por su probable responsabilidad en un feminicidio ocurrido en Jiménez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron con una orden de aprehensión a un adolescente de 15 años de edad, por su probable responsabilidad en el feminicidio de una mujer de la tercera edad en el municipio de Jiménez.

Los trabajos de indagatoria coordinados por esta representación social, permitieron la individualización del menor de edad identificado con las iniciales S.A.M., y establecer su posible participación en dicho crimen, ocurrido el 28 de junio del presente año.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hoy detenido, en compañía de diversa persona, ingresó al domicilio de la víctima, de nombre Lilia Ofelia E.C., de 66 años de edad, a quien privaron de la vida provocándole asfixia por estrangulamiento.

El presunto responsable fue detenido este martes 07 de julio en calles de la colonia Ferrocarrilera, en el citado municipio, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición del Ministerio Público que formulará la imputación en su contra.

Gracias al trabajo de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).