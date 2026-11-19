El director técnico Mauricio Pochettino durante una conferencia de prensa en Fayetteville, Georgia, el 13 de noviembre de 2026.

El técnico argentino de 54 años aterrizó en Inglaterra y se desplazó inmediatamente a las instalaciones de la entidad en Carrington, pensando ya en la preparación de su partido de debut, que será el domingo en el campo del Liverpool.

Pochettino fue nombrado oficialmente el pasado viernes, un día después de la destitución de Michael Carrick, que pagó el pésimo inicio de temporada de los Red Devils. El United no tenía un arranque de curso tan malo desde la campaña 1986-1987.

“Estoy feliz por estar aquí. Es un honor y un privilegio estar en este increíble club. Estoy deseando empezar a trabajar”, declaró en un video compartido por su nuevo equipo.

Desde 2024, Pochettino era seleccionador de Estados Unidos y dirigió a ese equipo como uno de los coanfitriones en el Mundial de este año, donde el Team USA cayó en octavos de final ante Bélgica.

Su etapa en el país de las barras y estrellas terminó el martes con la victoria 2-0 sobre Haití, que selló el pasaje de Estados Unidos a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Antes del viaje de Pochettino se habían desplazado ya a Inglaterra sus principales colaboradores: su adjunto Jesús Pérez, su hijo y preparador físico Sebastiano Pochettino y el entrenador de arqueros Toni Jiménez.

Pochettino conoce bien la Premier League, donde fue entrenador de Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) y Chelsea (2023-2024).

Se une al Manchester United con un contrato que según la prensa británica dura hasta 2029.

El histórico club de Old Trafford, 20 veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa, es apenas decimoctavo entre los 20 clubes de la clasificación de la Premier League.

Después de 10 jornadas suma únicamente ocho puntos y está en posiciones de descenso al Championship (2ª división).