Castigan con 12 partidos al portero Jesús Owono por jugada en la que murió futbolista del Tenerife

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una suspensión de 12 partidos al guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, por la acción protagonizada durante un encuentro de LaLiga Hypermotion en la que perdió la vida el delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años.

El organismo disciplinario determinó aplicar el máximo castigo contemplado en su normativa, al considerar que la jugada constituyó una infracción grave, conforme al artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF.

Entre los elementos considerados para establecer la sanción se encuentra la especial gravedad de la acción, el uso de fuerza excesiva y las consecuencias fatales que tuvo para el futbolista del conjunto tinerfeño.

Con esta resolución, el Comité de Disciplina estableció una suspensión de 12 encuentros para Owono, como consecuencia de los hechos registrados durante el partido, que terminó marcado por el fallecimiento del jugador de 30 años.