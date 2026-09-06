EU intercepta y hunde tercera embarcación vinculada a ‘Los Choneros’

El ejército de Estados Unidos interceptó y hundió este sábado otra presunta embarcación que, sin pruebas ni evidencia, operaba como una estación flotante de reabastecimiento para actividades de narcotráfico y estaba vinculada con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, en aguas internacionales del Pacífico oriental, informó el Comando Sur.

En una publicación, acompañada de un vídeo, el Comando Sur indicó que la embarcación fue abordada, registrada y desalojada en colaboración con las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM). Las personas desalojadas de la embarcación principal fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas.

Nuevamente, Estados Unidos no ofreció información de cuántas personas fueron trasladadas ni presentó públicamente detalles sobre las pruebas que sustentaron el vínculo con Los Choneros.

La operación ocurrió en el marco de la campaña militar de la administración de Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de participar en el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que cumplió un año este mes. Esta es la tercera embarcación que hunden.