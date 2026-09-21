Piden a CFE tarifa agrícola para extracción de agua en Naica, hay lo equivalente a una presa La Boquilla

Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias señaló que existe una propuesta para utilizar el agua de la mina Naica para el riego agrícola, lo que podría compensar la falta de agua por las lluvias y asegurar un ciclo el próximo año.

Explicó que planteará el proyecto a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, con la expectativa de que también se sume la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El edil mencionó que la cantidad de agua que alberga la mina de Naica equivale a lo que cabe en la presa La Boquilla, alrededor de 2 mil 900 millones de metros cúbicos de agua y para ello, se busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplique tarifa agrícola pues de lo contrario, se manejaría una tarifa industrial que es alrededor de 4 veces más costosa.

Si bien el agua que tiene la mina de Naica no es apta para consumo humano, el alcalde aseguró que para el riego es de gran ayuda pues incluso tendría niveles de mineralización que benenficarían las cosechas.

Agregó que el sector agrícola se encuentra preocupado ya que las lluvias no favorecieron las presas como se esperaba y de no registrarse precipitaciones en lo que resta de septiembre y octubre, el ciclo agrícola 2027 podría no llevarse a cabo.