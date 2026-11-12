Mexicanos necesitaron 2,594 pesos en octubre para acceder a la canasta alimentaria

Los mexicanos necesitaron de 2,594.39 pesos en octubre para poder acceder a la canasta básica alimentaria en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales se necesitaron 1,946.57 pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe sobre Líneas de Pobreza, que determinan si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman la canasta alimentaria y no alimentaria, el Inegi señaló que en ambas zonas la canasta alimentaria incrementó más que la inflación anual de octubre.

Así, mientras que en octubre la inflación fue de 3.8% anual, la canasta alimentaria en las zonas rurales se encareció en 5.6%, mientras que en el ámbito urbano fue de 5.9 por ciento.

“Para los dos ámbitos, los rubros de cebolla, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y jitomate fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria. El caso de cebolla fue el de mayor incidencia en el ámbito rural; el caso de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fue el de mayor incidencia en el ámbito urbano”, destacó el Inegi.

Así, en el ámbito rural la cebolla se encareció 82.2% anual, con lo que una persona gastó alrededor de 70.62 pesos en el mes para comprarla.

La segunda presión para el ámbito rural fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, cuyo precio aumentó 5.8 por ciento. Ante esto, las personas gastaron 436.22 pesos en este rubro.

En el caso del jitomate, que aumentó en 43.9% anual en octubre, para acceder a este las personas tuvieron que gastar 75.52 pesos.

En el caso del ámbito urbano, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fueron la mayor presión, en donde un habitante debía tener un gasto de 800.51 pesos.

En tanto, la cebolla fue la segunda presión, con un valor de 74.90 pesos, mientras que el jitomate costó 70.94 pesos en octubre.

4,985 pesos para lo básico

Considerando tanto la canasta alimentaria como la de servicios, las personas en las zonas urbanas necesitaron de, al menos, 4,985.47 pesos en el mes de octubre para poder atender sus necesidades básicas, mientras que en el ámbito rural lo necesario fue de 3,576.10 pesos.

“Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) fueron de 4.8% en el ámbito rural y de 4.7% en el urbano. Al comparar con la inflación general anual (3.8%), la variación fue mayor en 1.0 punto porcentual en el ámbito rural y 0.9 puntos porcentuales en el urbano. Estos valores también representaron un incremento de 1.7 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.1 puntos porcentuales en el urbano respecto a los valores de las LPI en octubre de 2025”, señaló el Inegi.