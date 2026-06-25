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Pérez Pavía entrega apoyo de pintura a la Escuela Primaria Sector Obrero en Meoqui

Como parte de su trabajo de gestión en beneficio de las comunidades educativas, el diputado local del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía, realizó la entrega de pintura a la Escuela Primaria Sector Obrero, ubicada en el municipio de Meoqui.

El apoyo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de las instalaciones del plantel, permitiendo que alumnas y alumnos cuenten con espacios más agradables y adecuados para el desarrollo de sus actividades escolares.

Durante la entrega, el legislador destacó la importancia de atender las necesidades que expresan las escuelas y mantener una cercanía constante con directivos, docentes y padres de familia para dar respuesta a sus solicitudes.

Asimismo, reconoció y agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer posible este tipo de apoyos que benefician directamente a las comunidades escolares.

Con estas acciones, Pérez Pavía reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de la educación y de impulsar gestiones que contribuyan a mejorar las condiciones de los planteles del Distrito 11.

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