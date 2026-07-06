Perderán ventas restaurantes bares por eliminación de México en Mundial; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que, ante la eliminación de México en el Mundial, se acabó la derrama económica para el sector restaurante bar, si mucho llegarán al incremento de ventas del 5% en partidos importantes.

La euforia por la selección mexicana llegó a su fin tras el partido de México vs Inglaterra por lo cual el sector comercial también tendrá cambios, luego de que en semanas atrás se dio un gran beneficio con las reuniones de fanáticos de la selección que llegaban a juntarse para disfrutar de un partido.

“Yo creo que si va afectar, yo creo que fueron las ultimas buenas ventas del domingo que como les decía anteriormente, el domingo es el día en el que la familia se reúne y se dieron reuniones que a lo mejor no se dieron con gran numero de gente, pero pues ya esperemos que todo vuelva a la normalidad quizá juegos interesantes, pero con menos entusiasmo”, comentó.

Ante la eliminación de México se espera que bajen las ventas y solo hay expectativa de un 5% de incremento en ventas los días que se presente un partido de gran impacto para los amantes del futbol.

Asegura que muchas personas se ajustarán ante e próximo regreso a clases pues las vacaciones no han sido de buen desarrollo económico para varios sectores comerciales.