Pedirá UGRCH a USDA el cruce de 1,300 cabezas de ganado por día en San Jerónimo

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que estará pidiendo a la USDA (Secretaría de Agricultura de Estados Unidos) que se permita incrementar pasar mil 300 cabezas de ganado por día en San Jerónimo

“Ya tenemos autorizado de cruzar, hasta esta semana eran mil por día voy a estarle haciendo una petición especial a USDA de que nos puedan llevar hasta 2 mil 500 cabezas de ganado por día”, comentó.

Asegura que se han ajustado al protocolo de inspección y preinspección, por lo cual esperan inspeccionar hasta 2 mil cabezas de ganado por día en el puerto San Jeronimo.

Antes del segundo cierre de frontera por la contingencia del Gusano Barrenador se llegaron a exportar hasta 1, 900 cabezas de ganado por día.

Existe optimismo en el sector para estar adecuadamente y mantener la exportación abierta con capacidades en las cuarentenarias.