Paulina Rubio cierra un capítulo en su vida y vende su emblemática residencia ‘Ananda’ en Miami

La residencia ‘Ananda’ diseñada por el arquitecto Ricardo Bofill fue puesta a la venta por Paulina Rubio, quien se mudó a una casa más modesta en Miami.

Paulina Rubio inició el año con el cierre de un muy significativo capítulo en su vida personal y profesional, ya que se confirmó la venta de Ananda, la emblemática residencia que durante años fue una de sus casas en Miami Beach, y que estuvo ligada a sus historias de amor y desamor.

Paulina Rubio vende su casa ‘Ananda’ en Miami

De acuerdo con registros públicos a los que tuvo acceso el programa Ventaneando, la propiedad conocida como Ananda, que hasta ahora pertenecía a Paulina Rubio y está ubicada en el número 20 de West Di Lido Drive, fue vendida en 16.8 millones de dólares.

El inmueble estaba a nombre de P Blond Studios Music in Art LLC y fue adquirido por Tidal Property Group, una corporación con sede en Delaware vinculada a inversionistas inmobiliarios de Nueva York, según dio a conocer el programa de espectáculos.

Paulina Rubio (Getty Images)

El valor simbólico de la casa que Paulina Rubio vendió en Miami

Más allá de la cifra millonaria en que vendió Ananda, la casa tenía un valor simbólico particular para Paulina Rubio.

Por un lado, la casa fue diseñada por el reconocido arquitecto Ricardo Bofill Levi, figura clave de la arquitectura europea del siglo 20 y papá de Ricardo Bofill, quien fue pareja sentimental de la cantante entre 1996 y 2004.

La residencia, construida en 2004 sobre un terreno de aproximadamente 353 metros cuadrados, cuenta con cuatro recámaras, cuatro baños y un muelle privado, un detalle característico de esa zona de Miami Beach, donde conviven empresarios, artistas y figuras del entretenimiento internacional.

Además de la casa, Ananda (que en sánscrito significa “felicidad”) se llama el octavo álbum de estudio que Paulina Rubio lanzó en 2006.

Un título con el que logró gran éxito en los países escandinavos y, gracias a ello, una invitación para cantar en el concierto de los Premios Nobel de ese año, donde coincidió con Rihanna, Sharon Stone, Anjelica Houston y otros famosos.

La historia detrás de ‘Ananda’, la casa de Paulina Rubio en Miami

Según dio a conocer Ventaneando, el predio donde se construyó la residencia fue adquirido originalmente en 1996 por 529 mil dólares, a través de una empresa administrada por Paulina Rubio y su mamá, Susana Dosamantes, fallecida en 2022.

El programa encabezado por Paty Chapoy destacó que además de consolidar en este lugar su historia familiar, Paulina también vivió ahí algunos de los episodios más tensos y polémicos de su vida privada, relacionados con las batallas legales con Nicolás Vallejo Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos.

¿Por qué vendió Paulina Rubio su residencia de Miami?

Ventaneando sugirió que habrían sido los litigios relacionados con la custodia y los acuerdos de convivencia de sus hijos Andrea Nicolás y Eros con sus respectivos papás, los que impactaron en la situación financiera de la cantante.

Los pleitos con sus ex parejas habrían orillado a Paulina Rubio a vender la residencia Ananda (Getty Images e Instagram)

Ante esto, Paulina Rubio se habría visto obligada en distintos momentos a hipotecar la casa, y posteriormente enfrentó dificultades para cumplir con los pagos.

No obstante, los documentos presentados por el programa muestran que antes de concretar la venta, la cantante liquidó todos los adeudos pendientes, permitiendo que la operación se realizara sin problemas.

Hoy, Paulina Rubio y sus hijos viven en otra casa en Miami Beach, descrita como mucho menos ostentosa que Ananda, un espacio que será siempre ligado a una etapa compleja y mediática de su historia personal.