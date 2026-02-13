Pasará 9 años en prisión por robo agravado en Juárez

• Enfrenta además una apelación por el delito de secuestro exprés

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión, dictada en contra de Ernesto A. H., por el delito de robo agravado que cometió a tres personas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, encabezadas por la Unidad de Robos, el 06 de agosto de 2023, el ahora sentenciado, ingresó a un domicilio de la colonia Ortiz Rubio, y con el uso de un arma de fuego, coaccionó a las víctimas para que entraran a una de las habitaciones del inmueble, privándolos de su libertad de manera ambulatoria, para enseguida apoderarse de diversos aparatos electrónicos, incluyendo televisión, tableta, celulares, documentos y llaves, valuados en más de 63 mil pesos.

Posteriormente huyó del lugar, sin embargo, fue detenido por agentes de la Policía Municipal y se procedió penalmente en su contra,

Con base en las pruebas contundentes e irrefutables que presentó la representación social, el Juez conocedor de la causa penal, dictó la sentencia que purgará en el Cereso número tres, por el delito de robo agravado.

Cabe hacer mención que el agente del Ministerio Público, presentó un recurso de apelación para que Ernesto A. H., también sea sentenciado por el delito de secuestro exprés.