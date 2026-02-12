Pasará 16 años en prisión por matar a una persona y lesionar a otras dos en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Saúl Armando B. C., por los delitos de homicidio simple, homicidio en grado de tentativa y lesiones dolosas.

La carga probatoria expuesta por el Ministerio Público, fue determinante para que solicitara la terminación anticipada de su proceso penal, aceptando su responsabilidad por los hechos registrados el 27 de mayo de 2024, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Saúl Armando B.C. arribó al domicilio de su prima, en donde se encontraban su tío y sobrino, les pidió comida y dinero.

Le dieron de comer y le indicaron que no tenían dinero, por lo que agarró un marro de plástico duro y un mazo de madera, con los que golpeó a su prima Judith Amalia H. B., en la cabeza, causándole heridas de gravedad.

Mientras que al padre de la mujer, de nombre Ramón H. A., de 85 años de edad, lo agredió de igual forma, causándole lesiones que días después le provocaron la muerte mientras recibía atención médica en un hospital.

Durante el hecho, también resultó lesionado su sobrino Gerardo Isaac S. H., quien intentó auxiliar a su madre y a su abuelo.

Con dicho antecedente, el Juez de Control que conoció la causa penal, dictó la sentencia privativa de la libertad en contra de Saúl Armando B.C., y lo condenó a pagar la cantidad de un millón, 259 mil 585 pesos por concepto de la reparación del daño.