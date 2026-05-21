Pasará 10 años en prisión por extorsionar a un comerciante

– Con amenazas le exigía 5 mil pesos mensuales

La Unidad de Combate al Delito de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en contra de José Guadalupe S. T., por el delito de extorsión agravada que cometió a un comerciante en Ciudad Juárez.

Ante la exposición de diversas pruebas ministeriales, el imputado aceptó su responsabilidad en un procedimiento especial abreviado.

Las investigaciones establecen que la tarde del 30 de julio del 2024, el ahora sentenciado se constituyó en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Rincón del Río, en donde, con ánimo de lucro, entregó una nota a un empleado del establecimiento, en la que le exigía el pago de 5 mil pesos mensuales.

Ejerció violencia moral e intimidación al mostrar un objeto con características de un arma de fuego y luego huyó del lugar, sin embargo, debido a la rápida acción policial, fue detenido en los términos de la flagrancia.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, para dictar la sentencia que José Guadalupe S. T., purgará en el CERESO local.