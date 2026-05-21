Llama Marco Bonilla a elevar el nivel de debate; hay crisis en México pero más atención en calcamonías

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, de nueva a cuanta volvió a hablar de las patrullas del Gobierno Municipal que encabeza Marco Bonilla, y, con tono sarcástico dijo que en Chihuahua vieron mucho “La Ley y el orden” (serie policiaca de televisión), además de criticar al pueblo capitalino de “aspiracionista”, todo ello porque aquí hay un hermanamiento con la Policía de Nueva York y a las unidades de policía se les puso ese logo NYPD-DSPM.

Al respecto el mandatario capitalino Marco Bonilla respondió a la presidenta del Ejecutivo Federal: “Que ironía, tenemos un país que crece al 1%, desde 1952 al 2018 un total de 62 mil desparecidos y en 8 años -régimen de Morena- 70 mil desaparecidos porque en este país pierden la vida más de 50 personas diarias por el crimen organizado; han cerrado sus puertas más de 37 mil empresas, 100 empresas diarias han cerrado, en Ciudad Juárez más de 80 mil personas han perdido sus empleos. Hay una crisis tremenda de salud, crisis diplomática por la firma del TEMEC y la presidenta discutiendo temas de calcamonias en unas patrullas”.

El munícipe sostuvo que ese es el nivel que hoy se tiene en México y que ya es necesario elevar el nivel de debate y ser más unidos entre alcaldes, gobernadores y gobernadoras con el Gobierno Federal para salir de este gran bache.

Bonilla insistió que la deuda en México creció al doble en tan solo siete años y ahora se recomienda no invertir en México. Ante ello, recalcó que el país tiene temas desde el gobierno federal importantes por resolver, sin embargo, la desinformación a La Mañanera continúa, concluyó.