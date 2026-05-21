De risa declaraciones de la Gobernadora; Gobierno del Estado está en una decadencia tremenda: GPMorena

Luego de que la gobernadora Maru Campos señalara que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, podría tener vínculos con el crimen organizado, el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que esas declaraciones “ya dan risa”, pues el Gobierno de Chihuahua está en “una decadencia tremenda”.

“Ahora estamos queriendo crear una red de narcopolítica. Ya, ya, de risa. Es que yo creo que cuando un gobierno como el Gobierno del Estado está en una decadencia tremenda, desgranándose sus instituciones, por ejemplo, de Fiscalía, con renuncias, etcétera, ya lo que digas, seguramente tu intención nada más es ver cómo sales lo menos raspado. Yo lo advierto así”, argumentó Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo añadió que “no sé si lo planeó la gobernadora o si fue espontáneo todo lo que dijo. No, no quiero hacer referencia a otra persona que en forma de payaso sale, pero es que de verdad, de verdad, la escuchaba y más en algunas cosas me daba risa y en otras me asombraba”.

“La gobernadora no estaba informada de todo lo que hacen sus funcionarios. Me parece que eso dijo en todas las entrevistas. Desconoció, no estaba informada de todo, de todo lo que hacen sus funcionarios y acusaba a todos los que son sus adversarios. Pasó de ser una gobernadora que le dio la entrada a agentes de la CIA en su gobierno para que actuaran en lo oscuro bajo la mesa. Y de repente pienso que ya se creyó que es parte del Departamento de Estado. Ya tiene la facultad de decir extraditen a este a este. Por eso les digo que de risa, parecía ya cómico”, enfatizó Cuauhtémoc Estrada.