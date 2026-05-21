Detienen a mujer por fraude, vendió terreno dos veces en Parral; fue localizada y detenida en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo en Ciudad Juárez a una mujer de nombre Dora Alicia C. B., de 44 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de fraude.

Tras cumplimentarle la orden de aprehensión, fue trasladada a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal, para ser llevada a la audiencia en donde el Ministerio Público le informará sobre los hechos delictivos que se le imputan.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Dora Alicia C.B. obtuvo un lucro indebido de 260 mil pesos por un terreno que le vendió a la víctima, quien posteriormente se enteró que la imputada le había vendido el mismo predio a otra persona, quien ya había tomado posesión del mismo.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).