Acompaña Pérez Pavía entrega de obra hidráulica en Meoqui

El diputado del Distrito 11, acompañó la entrega de las obras de rehabilitación realizadas en la calle Privada Zaragoza, proyecto que beneficiará directamente a familias del sector.

Las acciones incluyeron la renovación de líneas de agua potable, alcantarillado sanitario y red pluvial, además de mejoras en la superficie de rodamiento, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Durante el recorrido, Pérez Pavía destacó la importancia de seguir impulsando obras de infraestructura básica que mejoren la calidad de vida de las familias meoquenses. Señaló que este tipo de proyectos representan soluciones reales para prevenir inundaciones, fortalecer los servicios públicos y brindar mayor seguridad a quienes habitan y transitan por la zona.

En total, se rehabilitaron 210 metros lineales de línea de agua potable, 220 metros de red de alcantarillado sanitario y 125 metros de red pluvial, además de la instalación de tomas y descargas domiciliarias. También se mejoraron alrededor de mil 400 metros cuadrados de superficie de rodamiento.

La obra impactará de manera positiva a habitantes de las colonias Del Carmen, CTM y Fraccionamiento Zaragoza, principalmente en temas de movilidad y desalojo pluvial.

Finalmente, el legislador reconoció el trabajo coordinado de la , dirigida por el ingeniero ; de la , encabezada por ; así como de la alcaldesa de Meoqui, por continuar impulsando obras y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias del municipio.